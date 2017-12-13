За уход — только неработающим

Нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, сейчас ему 2 года. Могу ли я оформить уход за пожилым человеком?

Дарья Александровна, Новочебоксарск

Право на ежемесячную компенсационную выплату в размере 1200 рублей имеют неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом до 18 лет, престарелым, достигшим 80 лет, либо нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения.

Как пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда, эта выплата рассматривается как компенсация заработной платы, утраченной в связи с необходимостью осуществления ухода. И условием для ее установления ухаживающему лицу является отсутствие факта работы. Если вы находитесь в трудовых отношениях с работодателем, следовательно, права на получение компенсационной выплаты не имеете.