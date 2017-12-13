Фиксированная выплата увеличивается не у всех

Мама получает пенсию по случаю потери кормильца, в декабре ей будет 80 лет. Увеличится ли ее пенсия? Нашей соседке в августе исполнилось 80, так ее пенсия увеличилась на 4800 рублей…

Наталия С., Цивильск

По Федеральному закону «О страховых пенсиях» у получателей страховой пенсии по старости, достигших возраста 80 лет, увеличивается фиксированная выплата. Перерасчет размера пенсии производится автоматически со дня достижения пенсионером возраста 80 лет. Фиксированная выплата страховой пенсии по старости у пенсионеров, не достигших 80 лет, составляет 4805,11 руб., а у 80-летних — 9610,11 руб., то есть в 2 раза больше, пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда.

К пенсии по случаю потери кормильца фиксированная выплата устанавливается в размере 2402,56 руб., и при достижении 80-летнего возраста она не увеличивается. Поэтому получателю пенсии по случаю потери кормильца для установления повышенной фиксированной выплаты следует перейти на пенсию по старости. Для этого необходимо обратиться с заявлением в управление Пенсионного фонда по месту жительства.