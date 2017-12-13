Индексация производится поочередно

Поясните, пожалуйста, по какой методике устанавливают пенсию с учетом индексации при увольнении пенсионера с работы? Она восстанавливается в последовательном порядке или индексация просто суммируется и делается перерасчет от последнего размера пенсии?

Николай Петрович, Чебоксарский район

При проведении индексации страховой пенсии перерасчет пенсий производится всем получателям, независимо от факта работы. Но с учетом прибавки она выплачивается только неработающим пенсионерам. А работающие увеличенную пенсию могут получить только после прекращения трудовой деятельности.

Как разъяснили в республиканском отделении Пенсионного фонда, если, к примеру, пенсия в период работы с января 2016 года составляла 10500 руб., то после увольнения ее размер с 1 ноября 2017 года составит 11535,64 руб. За этот период стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты увеличены: с 1 февраля 2016 года на 4%, с 1 февраля 2017 года на 5,4%. С 1 апреля 2017 года увеличена стоимость пенсионного балла на 0,38%, фиксированная выплата осталась на прежнем уровне.

Кстати, узнать увеличенный размер пенсии работающий пенсионер может в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФР. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и один раз подтвердить учетную запись в Пенсионном фонде или МФЦ. Кому сложно — специалисты Пенсионного фонда помогут в регистрации и получении электронных услуг.