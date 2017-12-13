Я работаю на двух работах. Засчитывается ли доход при работе по договору в общий доход при расчете пенсии? Входит ли работа по договору в общий стаж?

Андрей К., Ядринский район

Согласно пенсионной формуле, действующей с января 2015 года, за каждый год работы начисляются пенсионные баллы. Размер баллов зависит от начисленных и уплаченных работодателем страховых взносов. Если гражданин имеет несколько мест работы, то баллы суммируются. Сумма баллов за один год не может превышать максимальное значение пенсионных баллов, установленное законом. В 2017 году указанное значение составляет 8,26 и постепенно увеличивается до 10 баллов в 2021 году.

Что касается стажа, то работа в двух местах засчитывается в страховой стаж один раз — календарно. Какие сведения о стаже, пенсионных баллах и уплаченных страховых взносах учтены при формировании пенсии, можно узнать в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru и один раз подтвердить учетную запись в Пенсионном фонде или МФЦ.