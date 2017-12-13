Пенсия с доплатой

Я пенсионерка, трудовую деятельность прекратила в ноябре текущего года. Знаю, что увеличенную пенсию на пропущенные индексы начну получать только через три месяца после увольнения. Но соседка говорит, что надо было уволиться в январе 2018 года — тогда полный размер пенсии начала бы получать с первого же месяца после увольнения, вышел, говорит, какой-то новый закон. Поясните, пожалуйста, так это или нет?

Мария Владимировна, Чебоксары

Как уже сообщалось, действительно с 1 января 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях», согласно которому пенсии будут выплачиваться с учетом индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Правда, увеличенную пенсию пенсионер получит на четвертый месяц после прекращения работы, но с доплатой за три месяца после увольнения. Как поясняют в республиканском отделении Пенсионного фонда, три месяца отводится на прием и обработку отчетности работодателя и подготовку выплатных документов. Сейчас страховая пенсия с учетом индексации выплачивается без доплаты за три месяца после увольнения.

Таким образом, если вы в декабре 2017 года не будете работать, то в марте 2018 года получите пенсию в повышенном размере с доплатой за декабрь — февраль.

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