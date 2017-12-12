В крепкой семье растут счастливые дети

Потому что мама и папа рядом

Сотни маленьких бумажных сердечек украсили яркие наряды многодетных мам, строгие костюмы отцов и яркие платьица и рубашки счастливых ребятишек, собравшихся в чебоксарском Дворце культуры тракторостроителей на большой праздник, посвященный подведению итогов Года Матери и Отца в Чувашии. А пока виновники торжества, самые дружные, талантливые, творческие и спортивные семьи республики, финалисты ежегодного республиканского конкурса «Семья года-2017», готовились к выходу на сцену, в фойе развернулась выставка семейного творчества, организованная Союзом женщин Чувашии.

Более 5,5 млрд рублей выделяется в Чувашии на поддержку семей с детьми

От разнообразия любопытных поделок просто глаза разбегались. Были здесь валенки, изготовленные по старинному семейному «ноу-хау», сувениры и музыкальные инструменты, корзинки и стулья из лозы.

Так, многодетная семья Силовых из Моргаушского района представила вышитые чувашскими узорами салфетки, полотенца, подушечки и покрывала. Все это мама Светлана сделала вместе со своими дочками-помощницами Настей и Машей, старательно помогала сестрицам распутывать цветные нитки и малышка Ульяна.

А Князевы из Чебоксар принесли украшенные кружевами, бусинами и пуговицами шкатулки, альбомы, открытки в новомодной технике «скрапбукинг». Мама троих детей Елена, кстати, бывшая артистка балета, и сама не ожидала, что когда-нибудь будет заниматься рукоделием. «Просто захотелось сделать фотоальбомы для детей особенными, — призналась она. — Получилось красиво, теперь вот, пока подрастает младший сынок и есть время для творчества, мастерю поделки для родных, для друзей, к Новому году готовлю украшения для детского сада. И дети помогают, и супруг Дмитрий ценит наше творчество».

Другие семьи зазывали попробовать сыр и творог собственного приготовления, потчевали травяным чаем и медом. По выставочным рядам прошелся и Глава республики Михаил Игнатьев со своей супругой Ларисой Юрьевной и с удовольствием пообщался с тружениками и их юными помощниками.

И потом, уже выступая на сцене ДК, Михаил Игнатьев отметил, насколько трудолюбивы, талантливы, дружны наши семьи, в которых от старшего поколения к младшему передаются нравственные, культурные и духовные ценности. «Такие семьи — самые крепкие, — подчеркнул Глава региона. — А в крепких семьях растут счастливые дети, формируется основа нашего будущего, стабильная среда. Семья — главная ценность и опора в жизни каждого человека. Беречь ее, словно сокровище, завещал нам великий просветитель чувашского народа Иван Яковлев».

Подводя итоги Года Матери и Отца в Чувашии, Михаил Игнатьев подчеркнул, что на достойном уровне проведено множество мероприятий, направленных на реализацию государственной семейной политики, повышение культуры семейных отношений.

Глава республики также отметил, что благодаря решению Президента России Владимира Путина с 1 января 2018 года в Чувашии возобновится предоставление семьям ежемесячных выплат при рождении третьего ребенка и последующих детей. И сообщил, что подписал Указ, согласно которому с 1 ноября этого года устанавливается ежемесячная денежная выплата семьям, в которых в 2017 году родился третий или последующий ребенок. «На эти цели будет направлено порядка 650 млн рублей», — пояснил Михаил Игнатьев, и зал дружно поддержал Главу аплодисментами.

Одобрительно восприняли семьи и новость о том, что по инициативе Президента России вводятся выплаты при рождении первого ребенка, программа материнского капитала продлевается до 2021 года, расширяются возможности использования его средств. Что Главой республики учреждена государственная награда — почетный знак «Материнская слава». Женщины, удостоенные этого знака отличия, достигнув пенсионного возраста, смогут получать господдержку, установленную для ветеранов труда Чувашской Республики.

«Принимаемые меры станут дополнительным стимулом для семей, будут способствовать росту рождаемости и числа многодетных родителей, повышению уверенности жителей республики в завтрашнем дне», — подытожил Михаил Игнатьев и приступил к награждению призеров и победителей республиканского конкурса «Семья года-2017».

Самыми трудолюбивыми в республике стали Ершовы из Алатырского района. Семья Анисимовых из Ибресинского района оказалась самой творческой. В номинации «Спортивная семья» победили Павловы из Канашского района.

А лучше всех умеют дружить Тимонины из Ядринского района. На сцену семья вышла в полном составе. Супругов и их десятерых больших и маленьких детей горячо приветствовали в зале.

Ну а самые громкие овации достались Львовым из Чебоксар. Семья, в которой воспитывается 9 детей — 3 своих и 6 приемных, стала лучшей в республике. В ответном слове ребята прочли очень трогательные стихи о маме и даже готовы были спеть, ведь «Семья года» — просто кладезь талантов. Две старшие девочки Юлия и Анна, студентки Чувашского госуниверситета, обладают прекрасными голосами. А вот Михаил обожает футбол, Яша тяготеет к техническому творчеству. За приемной дочкой Дианой супруги Александр и Татьяна поехали в другой регион, а вернулись с тремя детьми — у девочки оказались братик и сестренка. Ребята тоже очень стараются, ходят в кружки. А самые младшие дочки-двойняшки Маша и Даша с удовольствием занимаются гимнастикой.

«О чем мы мечтаем? Очень хочется, чтобы наш труд был не напрасным, чтобы каждый из наших детей смог встать на ноги и найти себя в жизни, — ответили супруги на вопрос корреспондента «СЧ». — Пусть даже самые маленькие успехи детей нас очень радуют и вдохновляют. Вот сейчас все вместе отправимся в кондитерскую и купим большой-большой торт».

Родительский труд — самый ответственный

ИННА ИСАЕВА, депутат Госсовета Чувашии, директор гимназии № 5:

— Безусловно, можно считать состоявшимся Год Матери и Отца в Чувашии. Мы остановили свое внимание на самом важном в жизни человека — роли мамы и папы в семье, в воспитании будущего гражданина страны. Ведь родительский труд — самый ответственный и благодарный. Именно в этом году на базе действующей у нас «Школы эффективного родителя» сформировалось объединение родителей детей-аутистов. Есть множество и других проектов, в которые мы стараемся вовлекать мам и пап, благодаря чему дети растут уверенными в себе, целеустремленными. Особый почет, конечно, многодетным. Наша гимназия — это тоже большая семья. И если в ней строго распределены обязанности между старшими и младшими, если есть доверие к старшим детям и на них можно положиться в каких-то важных делах, родителям всегда намного легче. По крайней мере, меня старшеклассники и выпускники очень выручают.

ИРИНА ПАВЛОВА, многодетная мать, педагог, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Шумерли:

— За 28 лет работы я познакомилась со многими неблагополучными семьями, трудными подростками, но я их всех люблю. Многие из них уже выросли, и мне приятно видеть, что при встрече они узнают меня, кто-то даже благодарит — значит, не зря трудилась. Очень радует, что неблагополучных детей в нашем городе становится меньше. Большую роль тут сыграло создание бесплатных кружков и секций в школе, открытие физкультурно-спортивного центра. В хорошее время живут дети. Одно только заботит, что отцы, а иногда и матери уезжают на заработки в крупные города, оставляя ребятишек на попечение бабушек. Такое нередко случается и в благополучных семьях. Разве будет крепкой семья, в которой по полгода отсутствует отец или мать? Любому ребенку, и послушному, и самому трудному хулигану, нужна любовь обоих родителей.

Фото Максима Васильева: В чебоксарской семье Львовых воспитывается 9 детей, и уже не разберешь, где свои, а где приемные.