Учитель чебоксарской школы №38 выиграл грант в федеральном конкурсе молодежных проектов

Подведены итоги заочного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Проект Долгановой Марии, учительницы биологии чебоксарской школы №38, получил грантовую поддержку в размере 150 000 рублей.

Мария Николаевна представила проект «Организация экологических трудовых бригад «Зеленый патруль». Главная идея создания социального проекта «Зеленый патруль» – предоставить возможность подросткам проявить организаторские способности, увидеть экологическую ситуацию в городе, непосредственно повлиять на нее через практическую трудовую деятельность школьников. Подростковая экологическая трудовая бригада «Зеленый патруль» привнесла значительный вклад в экологическую обстановку города. И труд экологической бригады не прошел незамеченным.

Справочно: из 38 проектов, поданных от представителей нашей республики, 9 получили грантовую поддержку на общую сумму 1 750 000 рублей. В 2016 году грантовую поддержку получили лишь 4 молодежных проекта по всем грантовым конкурсам, в которых принимали участие физические и юридические лица.

Источник: Управление образования администрации города Чебоксары