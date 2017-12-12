Спортсменка из Чувашии — четвертая в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

С 8 по 10 декабря в Хохфильцене (Австрия) состоялся II этап Кубка мира по биатлону, в котором в составе сборной России выступила воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва №2 Татьяна Акимова.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Чувашии, соревноваться спортсменам пришлось не в самых простых погодных условиях: снегопад и порывистый ветер многим внесли явные коррективы в работу на дистанции. В течение трёх дней участники разыграли медали в спринте, гонке преследования и эстафете среди мужчин и женщин. Татьяна Акимова была заявлена в каждой из дисциплин.

Спринт представительница Чувашии завершила на 18-й позиции из 104-х заявленных биатлонисток. В гонке преследования Татьяна Акимова среди своих соотечественниц показала лучший результат, заняв седьмое место. А в женской эстафете сборная команда России остановилась в шаге от пьедестала, финишировав четвёртой. За команду выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт. Выиграла эстафету сборная Германии.

Следующий этап Кубка мира состоится с 14 по 17 декабря во Франции (Анси). Этот старт станет заключительным в нынешнем году.