Fitch Ratings подтвердило кредитные рейтинги Чувашии

Как сообщает Минфин Чувашии, 8 декабря 2017 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Чувашской Республики в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B». Рейтинги облигаций республики, находящихся в обращении на внутреннем рынке, подтверждены на уровне «BB+». Прогноз по рейтингам «Стабильный».

Подтверждение рейтингов отражает мнение рейтингового агентства Fitch Ratings о хороших бюджетных показателях республики и умеренном прямом риске.

Кредитные рейтинги на уровне «BB+» имеют также такие экономически сильные регионы, как Красноярский край, Алтайский край, Тамбовская и Московская области.

Наличие кредитных рейтингов двух ведущих международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s Investors Service и национального рейтингового агентства RAEX(Эксперт РА) позволяет Чувашской Республике проводить эффективную долговую политику и повышать инвестиционную привлекательность региона.