В школах и детских садах Чебоксар проходят конкурсы на лучшее оформление учреждений

До Нового года осталось 20 дней. Подготовка к главному сказочному празднику детей и взрослых в городе идет в усиленном режиме. Для создания праздничной атмосферы в школах, в детских садах и учреждениях дополнительного образования проходят традиционные конкурсы на лучшее новогоднее оформление.

Ежегодный городской конкурс на лучшее зимнее украшение «Снежные узоры» проходит в столичных детских садах. Участие в нем принимают не только педагоги и воспитанники, в специальных мастерских Деда Мороза изготавливают поделки и вырезают оригинальные снежинки вместе с малышами и родители.

«Зимнее счастье в школе» реализуют столичные школьники. Общеобразовтаельные учреждения также участвуют в городском конкурсе «Театральная зима», поэтому главным идейным вдохновителем для педагогов и детей стали театральные мотивы. Предновогодняя атмосфера учащихся чувствуется уже с порога.

Напомним, в сети Интернет начал работу новогодний портал «ЧебМороз» , посвященный празднованию Нового года в Чебоксарах. Главной идеей, под которой столица встретит 2018 год, станет слоган «Зимнее счастье в Чебоксарах».

Источник: Управление образования администрации города Чебоксары