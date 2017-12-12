Михаил Игнатьев поручил провести внеплановые тренировки по ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения населения

Обеспечить бесперебойную работу всех объектов жилищно-коммунального хозяйства в зимний период – такую задачу на еженедельном совещании 11 декабря поставил Глава Чувашии Михаил Игнатьев перед руководителями сферы ЖКХ и дорожными службами республики.

«Соответствующие дежурные бригады должны быть в постоянной готовности и оперативно реагировать на любые катаклизмы погоды, чтобы жители республики видели работу этих служб», – сказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства (электро­сетей, тепло- и водоснабжения, газовых сетейи т.д.), а также оперативная ликвидация возникающих на них неполадок и аварий являются приоритетными задачами на зимний период.

Михаил Игнатьев также поручил руководителю ГКЧС Чувашии Вениамину Петрову провести внеплановые тренировки с целью проверки готовности аварийно-ремонтных бригад в жилищно-коммунальной отрасли к выполнению задач по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения.

«Вопросы жизнеобеспечения важны для всех нас. Не теряя бдительности, все службы должны работать как часы на общий результат», – заметил Глава республики.

Внимание руководителей муниципальных образований было обращено и на своевременную уборку улиц и дворовых территорий от снега, обработку тротуаров противогололедными материалами. Глава Чувашии подчеркнул, что органам власти необходимо тесно взаимодействовать между собой в наведении порядка, реагировать на обращения жителей и общественных организаций по возникающим вопросам управления муниципальным хозяйством.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики