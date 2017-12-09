На «прямой линии» нет неудобных вопросов

И личное, и общественное

Около 50 вопросов успели задать чебоксарцы на последней в этом году «прямой линии» в администрации города. Звонили как общественники-активисты, так и люди, которым очень нужна помощь в решении личных проблем.

Как показала «прямая линия», для горожан по-прежнему актуальна тема благоустройства дворов, строительства детских садов и школ, газификации Заволжья и проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

Один из первых звонков касался темы, о которой уже рассказывала «СЧ» («Штраф как прививка культуры» за 30 ноября). Возле домов у железнодорожного вокзала автолюбители буквально оккупировали территорию, лишь бы не платить за недавно открывшуюся платную парковку.

— Они оставляют машины, где ни попадя, — пожаловалась жительница двора. – Не только на дорогах и тротуарах. Заезжают на газоны, уничтожают места посадки цветов, даже на детской игровой площадке паркуются. Снегоуборочная техника не может въехать во двор из-за них, и снег не чистят.

Разобраться с ситуацией по поручению Алексея Ладыкова должны представители жилищно-коммунального блока. Тем временем новоселы, переехавшие из «аварийки» на улице Хмельницкого в недавно построенный дом на улице Ленинского комсомола, рассказали, как живется в более комфортных условиях.

— Мы очень довольны, если сравнить то, что было, то большая разница, спасибо! – поблагодарила молодая женщина и поделилась своей проблемой. — Управляющая компания включает нам лифт по часам и за отдельную плату, разве так должно быть?

С этим вопросом также будут разбираться, поскольку жильцы не должны платить дополнительные деньги за лифт – сверх нормативов.

Затем поступил звонок из микрорайона Соляное. Он недавно активно начал застраиваться, и проблем там немало. Например, очень не хватает дополнительных рейсов общественного транспорта по вечерам, обозначил тему житель микрорайона. Алексей Ладыков ответил, что еще три маршрута появятся в следующем году. А кроме того, напомнил, что тогда же в Соляном начнется строительство детского сада.

Позитивный разговор выдался с автоледи серебряного возраста, которая уже много лет за рулем.

— Я давно вожу машину, видно, что в этом году, как никогда, улучшились дороги, — оценила она. — Спасибо и за светофоры, указатели, дорожные знаки. Даже ямочный ремонт эффективен на многих участках.

И поинтересовалась, нельзя ли построить новую дорогу к садовым участкам в Лапсарах.

— Такая дорога обойдется в среднем около 500 млн рублей, — озвучил примерную цифру Ладыков.

— Оба-на! – не сдержала удивленного восклицания автоледи…

Тем не менее, даже если пока современную дорогу к дачным участкам не проложат, в Чебоксарах будет продолжаться реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

— В следующем году мы все так же ведем ремонт дорог по федеральной программе, а с 2019 года планируем приступить к строительству необходимых новых дорог, — заверил глава администрации города.

С личным вопросом обратилась многодетная мать, просившая помощи во взыскании алиментов с бывшего супруга, а также воспитательница детского сада, которую выселили из общежития. Другие граждане обратили внимания на места, где плохо убирают снег. В основном, это «ничейная земля» возле предприятий и на проездах к домам. Прозвучали предложения по организации досуга молодежи и открытию танцевальных площадок.

По завершении Алексей Ладыков подвел итоги «прямой линии» и в том числе отметил:

— Радует, что горожане знают о реализации федеральных программ в Чебоксарах и дают нам оценку. Это совместная работа, которую мы ведем с правительством республики.

Если вы не успели задать свой вопрос на «прямой линии», то обсудить свои проблемы можно будет на встрече «Открытый город», которая пройдет 20 декабря.