Ситуация в центре Чебоксар с водоснабжением и движением транспорта – под контролем

В Чебоксарах 8 декабря из-за разрыва трубопровода водоснабжения диаметром 900 мм АО «Водоканал» произошла утечка воды на улицу Энгельса в районе улицы Николаева, д. 11. Предварительно, причиной повреждения стала межсезонная подвижка грунтов.

В настоящее время все потребители переключены на другой водовод. Таким образом, горожане остаются с водой.

Как сообщает начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Валерий Гладков, на месте работают две бригады специалистов АО «Водоканал». Проезжая часть дороги по улице Энгельса обрабатывается АО «Дорэкс» и управляющими компаниями.

Ход работ находится под контролем.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики