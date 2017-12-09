РЕШИТ САНЗЯПОВ, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

«Безусловно, в хозяйстве все ждали решения Владимира Путина баллотироваться на пост Президента. И мы, конечно, рады этому событию. Как-то стало легче. Появилась большая уверенность, что наша страна не свернет с выбранного пути и будет развиваться. Потому что долгосрочные задачи, в том числе по поддержке отечественных производителей, могут быть решены, если у руля останется сильный и волевой человек. Путин имеет опыт успешного руководства Россией, в том числе в непростых условиях, сложной международной обстановке, и у него есть видение ее будущего».