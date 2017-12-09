Как уже сообщалось, 6 декабря на встрече с ветеранами и тружениками автозавода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде Владимир Путин в ответ на вопрос одного из них сообщил о своем намерении баллотироваться в 2018 году на новый президентский срок.

А когда за несколько часов до этого тот же вопрос ему задали на церемонии вручения премии «Доброволец России-2017», он сказал, что мотивом при принятии такого ответственного решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать ее более мощной, защищенной, устремленной в будущее. Но достичь этих целей можно при одном условии — если люди тебе доверяют и поддерживают. И спросил у участников церемонии, поддержат ли они такое решение, если он его примет? Весь пятнадцатитысячный зал ответил единодушным «Да!»

Сегодня это решение комментируют:

ВАЛЕРИЙ ФИЛИМОНОВ, председатель Госсовета Чувашии, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»:

— В условиях непростой международной обстановки стране необходим сильный лидер. Альтернативы, равной действующему главе государства по политическому влиянию в стране и мире, по способности грамотно управлять государством в самых кризисных ситуациях, решать самые сложные задачи, по степени доверия россиян, нет. Путин вернул народу веру в себя. Я считаю, заявление Владимира Путина снимет беспокойство в обществе в преддверии выборов, благоприятно скажется на стабилизации международной обстановки, укреплении позиций России на мировой арене.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, депутат Госсовета Чувашии, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева:

— На мой взгляд, это самое правильное решение. Сегодня нет другого политика, который бы умел брать на себя ответственность за развитие страны даже в самых тяжелых условиях, быстро и взвешенно принимать стратегические решения. Владимир Владимирович изменил ход истории во внешней политике. Идет трансформация в экономике в сторону конкурентоспособности отечественных производителей. И если говорить о кризисе, который коснулся всех стран, Россия, на мой взгляд, перешагнула его. Ситуация стабилизируется. И я уверен, что взятый курс на реализацию социально значимых проектов получит новое качественное развитие.

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ, депутат Государственной Думы России:

— Владимир Путин — национальный лидер России! Этот факт невозможно оспорить. Именно его твердость в решениях, уверенность в собственных силах и поступках, последовательность в действиях и, самое главное, любовь к своей Родине — России позволили вернуть нашей стране былое величие. И впереди у нас один из самых сложных и важных этапов — выборы Президента. На заводе «ГАЗ» Владимир Владимирович сделал заявление о своем участии в выборах. В связи с этим, на мой взгляд, 18 марта 2018 года станет своеобразным референдумом доверия Путину. Я полностью поддерживаю Президента моей страны, так же как и миллионы тех, кто видит его работу, видит, как меняется наша Россия.

НИНА СЕМЕДОВА-ПОЛУПАН, замдекана факультета управления и экономики Чебоксарского филиала РАНХиГС, член общественного Экспертного совета:

— Очень рада, что определился кандидат в Президенты в лице Владимира Владимировича Путина, что он дал согласие на участие в выборах 2018 года. Полагаю, что этого заявления ждали многие, большинство россиян. В том числе население Чувашской Республики — горожане и сельчане, молодежь и взрослое поколение. Потому что это самая сильная и самая конкурентоспособная кандидатура на сегодняшний день. Я пока не вижу, кто еще, кроме него, мог бы претендовать на данную должность и провести Россию среди рифов мировой жизни.

РУДОЛЬФ СЕЛИВАНОВ, глава администрации Батыревского района:

— Президентские выборы в 2018 году являются важнейшим политическим событием для всех россиян. Уверен, все жители Батыревского района поддерживают решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться в Президенты. Нам нужен именно такой лидер, как он: сильный, способный мужественно отстаивать интересы страны на международной арене, вернувший российскому народу чувство гордости за нашу общую Родину. Благодаря Владимиру Путину сегодня мы имеем растущую экономику и стабильность в социальной и политической сферах. Убежден, что Путин — наш Президент, гарант стабильного будущего и динамичного развития. А с сильным Президентом — сильна Россия.

Фото kremlin.ru: В Нижний Новгород Владимир Путин приехал, чтобы поздравить работников легендарного «ГАЗа» с 85-летием предприятия.