Выплаты на третьего и последующих детей семьи Чувашии могут получить до Нового года

Мамы и папы, приносите документы!

Как уже сообщала «СЧ», 29 ноября Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей».

Согласно этому Указу с 1 ноября в республике установлена ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для семей, родивших (усыновивших) после 31 декабря 2016 года третьего или последующих детей. Выплачиваться она будет до достижения ребенком возраста трех лет.

Как сообщают в Центре предоставления мер социальной поддержки Минтруда Чувашии, отделы социальной защиты населения приступили к приему документов для назначения ежемесячной денежной выплаты. Выплата за ноябрь — декабрь 2017 года будет произведена в декабре 2017 года. Размер ее составит 8910 рублей. Чтобы получить выплату, родителям надо предоставить в отдел соцзащиты по месту жительства: заявление, копию документа, удостоверяющего личность, копии свидетельств о рождении детей, справки (сведения) о доходах членов семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Родители могут также по собственной инициативе представить справку о составе семьи. Если такой справки не будет, ее запросят специалисты отделов соцзащиты по системе межведомственного взаимодействия.