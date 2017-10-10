В Уфе Игорь Паньшин встретился с грантополучателями Молодежного форума «iВолга»

7 октября 2017 года в Уфе состоялась встреча заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Паньшина с грантополучателями Молодежного форума ПФО «iВолга». Во встрече приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин и министр молодежной политики и спорта региона Андрей Иванюта.

Молодые новаторы рассказали о своих проектах и поделились планами на будущее. Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО поинтересовался у ребят, с какими проблемами они сталкиваются в ходе реализации идей. «Форуму «iВолга» оказывается самое пристальное внимание со стороны полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Сегодня наша задача – сделать все, чтобы Форум жил. Мы готовы двигать ваши идеи вперед. Но от вас мы ждем инициативы. Каждый полученный грант имеет полное право на большое продолжение», – подчеркнул Игорь Паньшин.

Инновационные разработки, удостоенные денежных призов Форума, уже сегодня воплощаются в жизнь. Так, Александр Юдин, ставший лауреатом «iВолги» в 2016 году с проектом «Лица победы», уже выпустил третью книгу с одноименным названием о ветеранах Великой Отечественной войны. В 2015 году изобретение Айдара Хайруллина на Форуме было признано лучшим научным открытием из двух тысяч презентаций и удостоено самого крупного гранта. Айдар создал биозарядку для мобильных телефонов. Сейчас изобретение уже поступило в магазины республики и пользуется спросом у покупателей. В 2017 году высокую оценку экспертного сообщества «iВолги» получил проект электромотоцикла «E-TI», придуманный командой Уфимского государственного авиационного технического университета и представленный студентом вуза Тимуром Юсуфовым. Выигранный грант в 200 тысяч рублей молодые люди вкладывают в разработку электромотоцикла. Адзитаров Ильдар, разработавший мобильный анализатор качества молока «Scanomilk» и награжденный грантом в 2017 году за инновационный подход, продвигает на рынок свое изобретение.

Всего с 2013 года грантополучателями от Республики Башкортостан стали 21 человек, а общая сумма денежного поощрения за пять лет составила 4,5 млн. рублей.

Справочно:

«iВолга» – Молодёжный образовательный форум, реализуемый с 2013 года на Мастрюковских озерах в Самарской области. Организаторами являются администрация губернатора Самарской области, правительство Самарской области, Федеральное агентство по делам молодежи. «iВолга» проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.