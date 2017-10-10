Бесхозный павильон «Полиция» перейдет в муниципальную собственность

В 2015 году в Горкомимущества объявили о начале процедуры признания здания павильона «Полиция», расположенного по адресу: г. Чебоксары, Эгерский б-р, в районе дома № 26 бесхозяйным. Напомним, объект был построен в 2010 году, но с тех пор так ни разу и не был использован по назначению. В рамках проверки, инициированной Администрацией города Чебоксары и Горкомимущества, было установлено, что несмотря на название объект никогда не находился на балансе МВД Чувашии. Несмотря на многочисленные объявления, до 2017 года собственник указанного помещение так и не объявился. В 2017 году помещение было поставлено на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости. В феврале 2018 года (по истечении года с момента постановки объекта на учет в качестве бесхозяйного) будет проведена работа по признанию права муниципальной собственности в судебном порядке.

— Мы постоянно работаем над тем, чтобы подобных объектов становилось как можно меньше. Их необходимо или убирать в порядке, установленном законом, или использовать по назначению. В этом вопросе мы рассчитываем и на помощь жителей города, которые могут сообщать о брошенных постройках в комитет, — говорит заместитель Главы администрации города — председатель Горкомимущества г. Чебоксары Юрий Васильев.