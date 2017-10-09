Ход уборочных работ обсудили на совещании у Главы Чувашии

Ход уборочных работ на полях республики обсужден сегодня на еженедельном совещании Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с руководителями органов власти.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов доложил Главе Республики, что на 9 октября в республике намолочено 714,2 тыс. тонн зерна. Уборка зерна завершена в 18 муниципальных районах.

Картофель убран с 6,2 тыс. га, валовой сбор составил 135,2 тыс. тонн при урожайности 217,6 ц/га. В 13 муниципальных районах республики уборка картофеля завершена.

Овощи убраны с площади 943 га, валовой сбор составил 16,1 тыс. тонн при урожайности 175,6 ц/га. Уборка овощей завершена в 5 муниципальных районах республики.

Сергей Геннадьевич отметил, что, несмотря на высокий урожай зерновых культур в нынешнем сезоне, на полях еще остаются не убранными 396 га зерновых и зернобобовых культур, 121 га картофеля, 293 га овощей. Также продолжается уборка технических культур.

Главой Республики было отмечено, что уборка подсолнуха и кукурузы задерживается в связи с высокой влажностью. Уборка таких культур ведется и после заморозков и первого снега и не отражается на качестве продукта.

Уборку картофеля необходимо завершить в сжатые сроки, отметил глава региона, ибо лежа в земле сверх срока созревания картофель теряет свое качество.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики