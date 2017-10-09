Начало отопительного сезона в республике — на контроле Главы Чувашии

Начало отопительного сезона в республике находится на постоянном контроле Главы Чувашии Михаила Игнатьева. 9 октября эту тему вновь обсудили в ходе еженедельного совещания члены Кабинета Министров и руководители ряда территориальных органов федеральных ведомств.

Как доложил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов, по состоянию на утро 9 октября средний показатель пуска тепла по республике составил 97%. Завершен пуск тепла в 15 муниципальных образованиях (Вурнарском, Ибресинском, Козловском, Красноармейском, Красночетайском, Моргаушском, Порецком, Урмарском, Цивильском, Шемуршинском, Янтиковском районах, городах Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Шумерля).

«Остаются не подключенными к теплу два многоквартирных дома, подключенных к централизованной системе отопления, и два учреждения здравоохранения», — сообщил Владимир Михайлов.

По информации министра, в многоквартирном доме по ул. Первомайская, 20 в пос. Кугеси ведутся работы по доработке системы отопления, тепло в квартиры планируют подать сегодня, 9 октября.

Офис врача общей практики в деревне Большие Карачуры и фельдшерско-акушерский пункт в деревне Икково в настоящее время отапливаются электрообогревательными приборами.

В Чебоксарах остается без тепла многоквартирный дом по пр. Ленина, д. 52, где проводится капитальный ремонт внутренней системы отопления. Работы должны завершиться 10 октября.

Также министр сообщил, что в связи со строительством теплотрассы в микрорайоне «Восточный экспресс» в городе Чебоксары остается без тепла один спортивный объект – ФСК «Восток».

И.о. главного государственного жилищного инспектора Чувашской Республики Александр Юркин проинформировал, что в Госжилинспекции Чувашии продолжает работать «горячая линия» по вопросам прохождения отопительного сезона. По поступающим звонкам жилищные инспекторы осуществляют выезды на места, производят замеры температуры в квартирах. Возбуждено 15 административных дел в отношении должностных лиц.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев обратил внимание, что согласно оперативным данным, полученным из районов и городов республики, без тепла еще остается детский сад «Березка» в селе Тобурданово Канашского района, ряд жилых домов в Аликовском, Батыревском, Мариинско-Посадском районах, а также ряд социальных учреждений и домов культуры.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил разобраться в ситуации. Он напомнил должностным лицам об их обязанностях, потребовал ужесточить контроль за ходом начала отопительного сезона.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики