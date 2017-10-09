Общественность одобрила планы администрации города по утверждению проектов застройки двух территорий Чебоксар

Речь о комплексной застройке на территории, ограниченной улицами Водопроводная и К. Иванова за монументом Матери-покровительнице и строительстве одного многоквартирного дома на территории ограниченной ул.Хузангая, ул.Шумилова, Эгерским бульваром и проспектом 9-й Пятилетки города Чебоксары.

Проекты прошли общественные обсуждения, также их рассмотрели на публичных слушаниях. По итогам публичных слушаний застройщиками были учтены все замечания и предложения, которые внесены в окончательные проекты застройки.

Территория, ограниченная улицами Водопроводная, К.Иванова была рассмотрена на публичных слушаниях еще 12 мая 2017 года. По результатам рассмотрения застройщикам (ООО «Отделфинстрой») было рекомендовано, в том числе увеличить количество мест, в планируемых к размещению на территории, школе и детских садиках. 5 октября 2017 на рабочем заседании градостроительного совета с участием заинтересованных жителей города, а также представителей многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Водпроводная, расположенного на данной территории, был рассмотрен доработанный проект застройки. Новым проектом предусматривается размещение двух детских садиков: встроенные малокомплектные на 20 мест и 48 мест, и школы на 385 учащихся. В ходе обсуждения проект планировки территории, ограниченной улицами Водопроводная, К. Иванова, был рекомендован к утверждению.

Застройка территории, ограниченной ул.Хузангая, ул.Шумилова, Эгерским бульваром и проспектом 9-ой Пятилетки города Чебоксары, была рассмотрена на публичных слушаниях 21 марта 2017 года. Проектом застройки рассматривался вопрос предполагаемого строительства девятиэтажного двух подъездного жилого дома по ул.Шумилова, 4а. 29 марта 2017 этот же проект застройки был обсужден в администрации Ленинского района с жителями многоквартирных жилых домов (ул.Шумилова, №№ 4, 6, ул.Хузангая, 7), прилегающих к планируемому дому. Все участники общественного обсуждения, проживающие в близлежащих домах, выступили за реализацию проекта.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики