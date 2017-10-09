Пусть болельщики поддержат

8 и 9 октября в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» состоятся очередные домашние матчи хоккейного клуба «Чебоксары» в рамках первенства Высшей хоккейной лиги.

Столичные «богатыри» сыграют с гостями из Набережных Челнов. Как сообщают в Минспорте Чувашии, сейчас ХК «Челны» располагается на второй строчке турнирной таблицы первенства ВХЛ. Наша же команда, по итогам шести игр набравшая 9 очков, находится на пятом месте. Предыдущие домашние туры для ХК «Чебоксары» сложились по-разному: сначала наши хоккеисты выиграли два матча у команды «Юниор-Спутник» из Нижнего Тагила, а затем дважды уступили другому «Юниору» — из города Кургана.