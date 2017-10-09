Поплатился за наркотики

33-летний житель Чебоксар за незаконный оборот наркотиков приговорен к реальному лишению свободы.

Оперативные сотрудники Чувашского ЛО МВД России на транспорте установили факт сбыта наркотического средства «соль» 25-летнему жителю Козьмодемьянска. А затем и самого сбытчика. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. А он во время следствия вновь попался на наркоте (в крупном размере). На этот раз у него при досмотре обнаружили «спайс». По словам жителя столицы, «спайс» он приобрел себе, сбывать и не думал.

Уголовные дела объединили в одно производство. Ленинский районный суд приговорил чебоксарца к 4 с половиной годам колонии строгого режима.