8 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Все свои силы и душу вы отдаете заботе о земле-кормилице, неустанным кропотливым трудом создаете прочную базу для развития экономики, обеспечиваете потребителей натуральной, экологически чистой продукцией.

Освоение современных технологий, модернизация сельского хозяйства позволяют увеличивать производительность труда, продуктивность и качество сельхозпроизводства. В этом году благодаря стараниям работников отрасли собран рекордный урожай зерна и зернобобовых культур.

В Чувашии большое внимание уделяется созданию комфортных условий для тружеников агропромышленного комплекса. Ежегодно значительные средства направляются на устойчивое развитие сельских территорий, повышение культуры производства, улучшение общественной инфраструктуры села и социальную поддержку его жителей.

Сердечно благодарю ветеранов и работников отрасли за любовь к избранному делу, трудовые успехи и достижения. Разрешите выразить вам искренние слова признания и уважения, пожелать крепкого здоровья, долголетия и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев