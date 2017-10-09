К подиуму — на лыжероллерах

Чувашская биатлонистка Светлана Соколова завоевала два «серебра» на первенстве России среди юниоров, прошедшем в конце сентября в Ижевске.

Воспитанница республиканского Центра зимних видов спорта в кросс-спринте на 4,5 км стала серебряным призером, выполнив норматив мастера спорта России. Еще одно «серебро» Светлана Соколова завоевала в составе команды Приволжского федерального округа в эстафетной гонке 3х6 км. Помимо Светланы за медали первенства боролись еще два наших спортсмена: Кристина Кротова и Александр Пашков. Однако их результаты оказались скромнее.