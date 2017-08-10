День города через Интернет

НОВЫЙ САЙТ ПОМОЖЕТ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

В Чебоксарах заработал информационный портал, посвященный 548-й годовщине города. Он поможет жителям и гостям столицы Чувашии разобраться во всем многообразии событий предстоящего праздника.

День города в этом году пройдет 20 августа, но большинство конкурсов, фестивалей и творческих проектов будут проводиться в течение нескольких дней.

В частности, состоятся любимые чебоксарцами традиционные мероприятия Арт-проект «Творческий бульвар», Фестиваль семейного творчества «Аистенок», турнир «Кубок чемпионов», «Утренняя зарядка со звездой» и другие.

Наверняка зрелищными станут авиашоу малой авиации «Первый полет», выступление лучших барабанщиков России «Vasiliev Groove», Парад городской техники.

В сквере Чапаева пройдет праздник, посвященный легендарному начдиву Василию Ивановичу Чапаеву. 19 августа душа народа, чебоксарский герой пригласит горожан и гостей на чаепитие.

Подарком для всех чебоксарцев в День города станет концерт группы «Браво». Завершится 548-й день рождения столицы республики праздничным фейерверком и дискотекой.

Но это лишь мизерная часть предстоящих мероприятий. А со всей программой можно познакомиться на новом портале http://www.cheboksary548.ru.