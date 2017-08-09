Пострадали на производстве

Государственная инспекция труда в Чувашии провела расследование группового несчастного случая, произошедшего в конце июня со слесарями в ООО «Новочурашевский молочный завод» в Ибресинском районе.

Установлено, что беда случилась из-за разгерметизации вакуум-выпарной установки приготовления сгущенного молока. По медицинским заключениям, в результате несчастного случая работники получили термические ожоги различных частей тела, от 20 до 40 процентов. Такие травмы относятся к категории тяжелых.

Главная же причина печального происшествия — к работе был допущен необученный персонал, а должностные лица не в полной мере осуществляли контроль за ходом работ.

За допущенные нарушения законодательства об охране труда, приведшие к тяжелому несчастному случаю, ООО «Новочурашевский молочный завод» как юридическое лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на общую сумму 290 тысяч рублей.