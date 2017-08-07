Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов: «…уровень чемпионата России, который здесь проходил, один из самых высоких за последние годы»

С 1 по 6 августа на базе регионального Центра развития велоспорта-маунтинбайка проходил первый для Чувашии чемпионат России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин.

Подводя итоги чемпионата, Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов отметил высокую организация соревнований и поблагодарил регион за гостеприимство.

«Город Чебоксары для нас родной и близкий, мы знакомы очень давно. Здесь проводятся не первые соревнования по тяжёлой атлетике. Но именно соревнования такого ранга как чемпионат России – это дебют для Чувашии. Если посмотреть в динамике, то я хочу сказать, что город меняется. Но что его всегда отличало – это гостеприимство, чистота и зелень. Из тех городов, что я видел в России – это один из самых зелёных и чистых городов.

Все соревнования, которые принимала Чувашия, проводились на достойном уровне. Каждые проходили всё лучше и лучше. И если говорить об организации, то хочу отметить, что чемпионат России был красочным, и его оформление безусловно соответствует уровню Европы. Оборудование также обеспечено самого высокого класса. Техническая составляющая – это тоже очень важный момент. Все это в купе говорит о высоком профессионализме, и уровень чемпионата России, который здесь проходил, один из самых высоких за последние годы.

Также, у нас была встреча с Главой Чувашии. Мы ему благодарны, за то, что он нам уделил очень много времени, зная, какой он занятой человек. Мы пообщались, определили маршрутную карту того, как мы будем развивать тяжёлую атлетику в этом регионе. И особенно радостная новость для нас, которая была подтверждена – это то, что в декабре будет закончено строительство нового зала тяжёлой атлетики, и Глава Чувашии нам обещал обеспечить его всем инвентарём, чтобы со следующего года там уже мог вестись набор спортсменов, проходили их тренировки и подготовка к новому олимпийскому циклу», — подытожил Максим Агапитов.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики