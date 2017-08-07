8 августа полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич совершит рабочую поездку в Чувашскую Республику

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в г.Чебоксары проведет осмотр инфраструктуры старого комплекса Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова и примет участие в торжественной церемонии закладки капсулы нового комплекса Чувашского кадетского корпуса ПФО.

Ожидается, что мероприятие посетят председатель Совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг и заместитель главнокомандующего воздушно-коcмическими силами России по работе с личным составом Андрей Казакевич.

В г.Канаш Михаил Бабич посетит Центр гемодиализа, реконструируемый стадион «Локомотив» и ознакомится с презентацией вопросов реализации программы «5 шагов благоустройства повседневности» и использования средств Фонда развития моногородов, которую представит Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

Аккредитация на мероприятия осуществляется пресс-службой Главы Чувашской Республики.

Контакты для аккредитации: (8352) 39-35-72, адреса электронной почты press@cap.ru и analit2@cap.ru

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики