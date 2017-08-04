4 августа Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ о назначении Александра Рыбакова Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике.

Михаил Игнатьев отметил, что кандидатура Александра Рыбакова на ответственную должность рекомендована предпринимательским сообществом республики, Минэкономразвития Чувашии и Торгово-промышленной палатой Чувашской Республики. 3 августа Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов согласовал кандидатуру Александра Рыбакова для назначения на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике.

Михаил Игнатьев обозначил основные вопросы, на которых следует заострить внимание новому бизнес-омбудсмену. «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит задачи по ликвидации факторов, сдерживающих развитие бизнеса. Вы обладаете необходимым объемом знаний, работали руководителем Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике, исполнительным директором Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики». Вы в курсе всех вопросов реального сектора экономики, малого и среднего предпринимательства. Я рассчитываю, что ваша деятельность будет способствовать созданию дополнительных стимулов для поддержки предпринимательских инициатив, привлечению внебюджетных источников, открытию новых производств. Уверен, что вы справитесь с поставленными задачами», – подчеркнул он.

Глава республики пожелал Александру Рыбакову результативной, эффективной работы.

Александр Рыбаков, в свою очередь, поблагодарил Михаила Игнатьева за оказанное доверие. Он заверил, что готов отдать все силы и знания работе для соблюдения прав и законных интересов предпринимателей и развития экономики Чувашии.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики