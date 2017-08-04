12 августа во всех районах Чувашии отметят День физкультурника

В следующую субботу, 12 августа, в России будет праздноваться всероссийский День физкультурника, который традиционно отмечается с 1939 года.

В Чувашии праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах республики. В каждом из муниципалитетов разрабатывается собственная программа празднования, включающая выступления творческих коллективов, соревнования для всех желающих, семейные и детские старты, эстафеты, конкурсы, мастер-классы. Кроме того, в регионе будет объявлен общереспубликанский День здоровья и спорта. В этот день все желающие смогут бесплатно посетить республиканские и муниципальные спортивные учреждения – бассейны, тренажерные и спортивные залы, ледовые катки.

Центральной площадкой празднования Дня физкультурника в Чувашии станет стадион «Олимпийский» в Чебоксарах. Официальное открытие праздника запланирована на 10 часов утра. В программе спортивного праздника – массовые забеги легкоатлетов, заезды на роликовых коньках и лыжероллерах, показательные выступления представителей региональных спортивных федераций, товарищеские матчи по футболу, хоккею. Здесь же пройдут всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Состоится чествование специалистов и ветеранов спортивной отрасли.

Всего в Чувашской Республике в этот день пройдет более 250 физкультурно-спортивных мероприятий.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики