Заработал информационный портал, посвященный 548-й годовщине города Чебоксары

В сети Интернет начал работу http://www.cheboksary548.ru, сайт который поможет жителям и гостям столицы республики разобраться во всем многообразии событий предстоящего праздника.

Посетив новый ресурс, горожане смогут находиться в курсе всех праздничных мероприятий, запланированных на территории города Чебоксары, получить подробную информацию о конкурсах, где и когда пройдут массовые проекты и фестивали.

День города Чебоксары в этом году пройдет 20 августа, но большинство конкурсов, фестивалей и творческих проектов будут проводиться в течение нескольких дней в парках, площадях, скверах, стадионах.

Состоятся любимые чебоксарцами традиционные мероприятия Арт-проект «Творческий бульвар», Фестиваль семейного творчества «Аистенок», турнир «Кубок Чемпионов», «Утренняя зарядка со звездой» и др.

Зрелищными мероприятиями станут авиашоу малой авиации «Первый полет», выступление лучших барабанщиков России «Vasiliev Groove», Парад городской техники.

В сквере Чапаева пройдет праздник, посвященный легендарному комдиву Василию Ивановичу Чапаеву. 19 августа душа народа, чебоксарский герой пригласит горожан и гостей на чаепитие.

Подарком для всех чебоксарцев в День города станет концерт группы «Браво». Завершится 548 день рождения лучшего города праздничным фейерверком и дискотекой.

А со всей программой можно познакомиться на новом портале http://www.cheboksary548.ru

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики