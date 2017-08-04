ВАЛЕНТИН ТИМАКОВ, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке:

«Реализуя комплексную программу «Дальневосточный гектар», мы столкнулись с необходимостью создания потребительских кооперативов в новых поселениях Дальнего Востока. С этой целью изучали опыт работы Чувашпотребсоюза — одного из передовых потребсоюзов России. Мы увидели комплексное развитие всех отраслей от поля до прилавка, целенаправленную модернизацию материально-технической базы, значительные инвестиции в инновационные технологии, в том числе автоматизацию процессов управления. Развитие заготовительной и производственной деятельности, объединение интересов потребительских обществ в закупках сделало потребительскую кооперацию Чувашии конкурентной и способной решать большие задачи по социальному переустройству села».