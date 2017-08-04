«Однорукие бандиты» пошли под пресс

Во исполнение вступивших в законную силу двух судебных приговоров, вынесенных в декабре 2016 года и феврале нынешнего, в республике уничтожено оборудование, изъятое по уголовным делам о незаконном игорном бизнесе.

Уничтожено 649 игровых автоматов, которые иногда называют «однорукими бандитами», 1378 игровых плат, 23 монитора, 92 системных блока, бильярдные столы и столы для игры в покер и другое имущество, которые использовали осужденные для организации незаконного игорного бизнеса. Игорные предметы прессовались, дробились и сжигались в специализированной организации, пояснили в СУ СКР по Чувашии.

Виновными по двум уголовным делам признаны 11 человек в возрасте от 28 до 39 лет. Они организовали в Чебоксарах 24 незаконных игорных заведения и за время их действия извлекли доход на общую сумму свыше 355 млн рублей. Все приговорены к реальному лишению свободы и крупным штрафам.

В следственном управлении отмечают, что в этом году возбуждено четыре уголовных дела о незаконном игорном бизнесе, завершено расследование шести таких дел, судами рассмотрено восемь дел, в том числе направленных туда ранее.