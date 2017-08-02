От ухода за больными до экоконтроля

Четыре проекта из Чувашии получили почти 5 млн рублей в конкурсе президентских грантов.

Как сообщила Общественная палата Чувашии, от нашей республики для участия в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества было подано 35 конкурсных заявок. Деньги решено выделить на четыре проекта.

Самую крупную сумму (почти 2,5 млн рублей) Региональная экологическая общественная организация «Зеленый город» должна потратить на реализацию программы «Общественный экологический контроль». Чуть более 1 млн 300 тысяч рублей выделено на «Школу ухода для родственников людей с дефицитом самообслуживания». Это замысел Чувашского отделения Российского Красного Креста. Наконец, в среднем по полмиллиона рублей получат некоммерческое партнерство «Мегацель — лучший город» на инновационную образовательную программу дополнительного профобразования для молодых специалистов в области иностранных языков «Teaching in New Times» и республиканская организация «Союз «Чернобыль» на проект «Память остается на века».

Всего же в перечень победителей конкурса вошли 970 некоммерческих организаций из 79 регионов. Общая же сумма грантов, выделяемых по итогам конкурса, составляет 2 млрд 250 млн рублей.