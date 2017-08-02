Среди сильнейших и чувашские спортсмены

Автор: Джульетта Федорова access_time12 часов назадВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера в Чебоксарах состоялось открытие чемпионата России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.
Всего в соревнованиях ожидается участие около 200 спортсменов из более чем 40 регионов страны. Это сильнейшие атлеты, среди которых серебряный призер Олимпийских игр Татьяна Каширина, чемпионка мира Тима Туриева, чемпион мира Артем Окулов и другие. Также на чемпионат отобрались четыре спортсмена из Чувашии: Яна Мохина, Ирина Баймулкина, Наталья Хлесткина и Анатолий Иноходов. Их выходы на помост состоятся 1 и 2 августа. Всего с 1 по 6 августа разыграют 15 комплектов медалей: в восьми весовых категориях среди мужчин, в семи — среди женщин.

Опубликовано: 2 августа 2017

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