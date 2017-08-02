Жена за вознаграждение

РАЗЫСКИВАЯ ПРОПАВШУЮ СУПРУГУ, МУЖЧИНА НАРВАЛСЯ НА МОШЕННИКА

Жительница Чебоксар сбежала из семьи, что называется, не от хорошей жизни. «Погода в доме» была близка к критической. Муж пил, устраивал скандалы на ровном месте, поднимал на нее руку.

Жертва семейного насилия неоднократно обращалась в полицию, где в отношении дебошира было возбуждено уголовное дело. Но, пытаясь вернуть беглянку домой, семейный тиран неожиданно сам стал жертвой преступления…

Ревнивый супруг установил на телефон «половины» специальную программу, позволяющую отследить ее местонахождение. По данным мобильного «шпиона», в день исчезновения жена находилась в районе Эгерского бульвара, после чего сотовый был отключен. Пытаясь разыскать хотя бы какие-то следы благоверной, горожанин практически целыми днями пропадал в указанном микрорайоне, расспрашивая о ней у кого придется. Наконец он дождался звонка от незнакомого мужчины, который предложил встретиться, сказав, что знает, где скрывается его спутница жизни.

Чебоксарец, не раздумывая, отправился на встречу. За адрес жены незнакомец потребовал тысячу рублей, но в указанном им месте никого не оказалось. Информатор продолжал уверять, что ему известно о местонахождении женщины, только теперь требовал за сведения о ней уже десять тысяч рублей. А когда горожанин, уже сходивший с ума от ревности и неизвестности, заложил в ломбарде свой смартфон за указанную сумму, вымогатель просто-напросто напал на него, пытаясь отобрать деньги. Преступник так отделал обманутого мужа руками и ногами, что на нем живого места не было. От ограбления жертву спасло лишь вмешательство прохожих.

Как рассказал старший следователь отдела полиции №3 УМВД России по г. Чебоксары Алексей Макаров, по подозрению в покушении на грабеж был задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 28-летний житель Чебоксар. Никакой информации о пропавшей женщине у него, естественно, не было. Случайно услышав от знакомого, что какой-то мужик искал свою жену, он решил на этом заработать и позвонил по телефону, номер которого подсказал тот же приятель.

Сотрудники полиции разыскали и супругу потерпевшего, которая только от них и узнала о преступлении, совершенном в отношении своего суженого, но никакого сожаления по этому поводу не высказала. Возможно, была даже рада тому, что нашелся человек, проучивший драчливого главу семьи. Получил свое и нападавший. Калининский районный суд признал чебоксарца виновным в покушении на грабеж и с учетом рецидива приговорил к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.