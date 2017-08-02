Верные друзья

ГЛАВНЫЙ СТРАХОВЩИК ЭСТАФЕТЫ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ

Любое спортивное соревнование требует обязательной страховки. Имеют ее и участники ежегодной Республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.

В этом году каждого участника на время соревнований вновь застрахует один из самых верных друзей газеты — Чувашский филиал Росгосстраха.

Кстати, столь щедрой поддержкой эстафеты страховщики не ограничиваются. Традиционно организация учреждает памятные призы для награждения победителей в номинации «Команды СМИ».

Помощь в проведении эстафеты «Советской Чувашии» — это не только дань традициям. Росгосстрах — это компания, где культивируется и активно поощряется стремление к здоровому образу жизни. Сегодня ведущая российская страховая компания — титульный спонсор чемпионата России по футболу.

«Росгосстрах всегда активно поддерживает спорт. И мы искренне рады, что из года в год вносим свой вклад в подготовку и проведение эстафеты «Советской Чувашии». Мы за то, чтобы граждане приобщались к массовым видам спорта и любили здоровый образ жизни, — подчеркнул директор Чувашского филиала компании Росгосстрах Алексей Пирожков. — Уверен, что проведение легкоатлетической эстафеты в рамках празднования 100-летия газеты «Советская Чувашия» станет поистине ярким спортивным праздником, объединяющим как спортсменов, представителей СМИ, так и любителей легкой атлетики всей республики».

Напоминаем, что легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» проводится с 1932 года. За эти годы она стала одним из самых массовых и популярных спортивных соревнований республики. Под эгидой эстафеты «Советской Чувашии» ежегодно объединяются до десяти тысяч любителей физкультуры и спорта.

Фото из архива редакции: В этом году Чувашский филиал Росгосстраха приготовил для победителей и призеров эстафеты не только памятные призы, но и ценные подарки.