А телефон дороже?

Чебоксарец долго не мог поверить, что его мобильник украл знакомый чуть ли не с детского сада человек…

Друзья давно не виделись и случайно встретились в одном из торговых центров Чебоксар. Горожанин так был рад однокласснику, которого знал больше двадцати лет, что пригласил его домой, прихватив бутылочку коньяка, чтобы отметить встречу. За разговорами засиделись далеко за полночь, и гость остался ночевать, а утром как-то очень поспешно ушел, даже не дожидаясь, пока встанет хозяин.

Проснувшись, молодой человек сразу заметил отсутствие своего сотового телефона, но готов был подозревать скорее сестру с племянницей, чем давнего знакомого. Мобильник был уже отключен. Кроме того, пропали и шестьсот рублей из карманов брюк, лежавших на стуле. Пострадавший долго не обращался в полицию, надеясь, что телефон найдется. Особенно жаль было личные фотографии, хранившиеся только в памяти мобильного устройства: перекачать в компьютер, как это часто бывает, руки не дошли.

Из переписки в социальных сетях, в ходе которой одноклассник старался осторожно узнать о планах чебоксарца по факту пропажи трубки, последний понял, что именно старый знакомый унес и мобильник, и деньги, но возвращать ничего не собирается. Только после этого потерпевший написал заявление о краже в УМВД России по г. Чебоксары. Это и вынудило виновного признаться в преступлении и рассказать полицейским о судьбе похищенного сотового, который, как выяснилось, был сдан в одну из мастерских в центре города. Украденная вещь была оттуда изъята и возвращена владельцу. Правда, фотографии, о которых так беспокоился пострадавший, были утеряны безвозвратно: друг, оказавшийся вдруг…, выбросил карту сразу же после кражи, едва вышел на улицу. По словам следователя ОП №3 Дмитрия Иванова, подозреваемый обязался возместить весь ущерб другу детства, но самой дружбы, конечно, уже ни за какие деньги не вернешь.