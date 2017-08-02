Обещал подвезти, а сам…

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя поселка Воротынец Нижегородской области, работающего водителем на одном из местных предприятий.

Он обвиняется в покушении на изнасилование жительницы нашей республики, сообщили в СУ СКР по Чувашии. По версии следствия, апрельским вечером водитель, управляя малотоннажным грузовиком «Валдай» и следуя по автодороге М-7 «Волга» на территории Ядринского района, предложил подвезти 38-летнюю женщину, стоявшую около остановки общественного транспорта. Та согласилась.

Через некоторое время мужчина остановил машину и предложил пассажирке сексуальные утехи. Та наотрез отказалась, под благовидным предлогом вышла из машины и убежала в лесопосадку. Через полчаса водитель пошел искать пассажирку, но не нашел и поехал дальше.

Обнаружив сбежавшую женщину на другой автобусной остановке, он снова остановился и насильно затащил беглянку в салон машины. Затем заблокировал двери, отъехал от остановки и избил пассажирку, сломав ей два ребра. Он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и пытался изнасиловать, но не смог, потому как потерпевшая активно сопротивлялась.

Задержанный водитель под стражей. Уголовное дело направлено в суд.