В Чебоксарах отметят 87-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск России

2 августа в честь 87-й годовщины со дня создания Воздушно-десантных войск России в городе Чебоксары состоятся праздничные мероприятия.

Торжественная программа начнётся в 10:00 с возложения венков в Мемориальном комплексе «Победа». После церемонии представители элиты Вооруженных Сил России пройдут торжественным маршем к Красной площади, где колонну встретят ветераны ВДВ, горожане и гости столицы. С 11:30 десантников и гостей праздника ждет торжественное поздравление, вручение наград и концертно-развлекательная программа с участием лучших творческих коллективов города.

2 августа также объявлен День открытых дверей в Чебоксарском аэроклубе. Для тех, кто служил в ВДВ, и для всех горожан, подготовили насыщенную программу:

— 06:00 – 09:00 – парашютные прыжки ветеранов ВДВ;

— 06:00 – 16:00 – ознакомительные полеты на Дельтолете для гостей праздника;

— 12:00 – 16:00 – праздничный концерт;

— 12:00 – 16:00 – соревнования на Кубок ВДВ;

— 12:00 – 12:30 – показательные выступления спортсменов-парашютистов Чебоксарского аэроклуба ДОСААФ России;

— 16:00 – 18:00 – автопробег по городу Чебоксары.

Также на территории аэроклуба запланирована армейская (полевая кухня) и продажа сувенирной продукцией ВДВ.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики