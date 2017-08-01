В Чебоксарах отметят 87-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск России

2 августа в честь 87-й годовщины со дня создания Воздушно-десантных войск России в городе Чебоксары состоятся праздничные мероприятия.
Торжественная программа начнётся в 10:00 с возложения венков в Мемориальном комплексе «Победа». После церемонии представители элиты Вооруженных Сил России пройдут торжественным маршем к Красной площади, где колонну встретят ветераны ВДВ, горожане и гости столицы. С 11:30 десантников и гостей праздника ждет торжественное поздравление, вручение наград и концертно-развлекательная программа с участием лучших творческих коллективов города.
2 августа также объявлен День открытых дверей в Чебоксарском аэроклубе. Для тех, кто служил в ВДВ, и для всех горожан, подготовили насыщенную программу:
— 06:00 – 09:00 – парашютные прыжки ветеранов ВДВ;
— 06:00 – 16:00 – ознакомительные полеты на Дельтолете для гостей праздника;
— 12:00 – 16:00 – праздничный концерт;
— 12:00 – 16:00 – соревнования на Кубок ВДВ;
— 12:00 – 12:30 – показательные выступления спортсменов-парашютистов Чебоксарского аэроклуба ДОСААФ России;
— 16:00 – 18:00 – автопробег по городу Чебоксары.
Также на территории аэроклуба запланирована армейская (полевая кухня) и продажа сувенирной продукцией ВДВ.
Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики