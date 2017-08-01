1 августа Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с председателем Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Светланой Аристовой.

Михаил Игнатьев поблагодарил Светлану Аристову за эффективную деятельность, комплексную и объективную оценку выполнения индикативных показателей действующих государственных, муниципальных программ. «Главные распорядители финансовых средств все финансовые операции обязаны проводить публично, прозрачно. Но в отдельных случаях выявляются нарушения, информацию о них в последующем вы представляете в прокуратуру для привлечения должностных лиц к соответствующей ответственности», — отметил он.

Светлана Аристова представила информацию об итогах проверочных работ за первое полугодие 2017 года и основных направлениях деятельности Контрольно-счетной палаты.

В 2017 году КСП Чувашской Республики проведено 41 контрольное мероприятие, проверено использование более 42 млрд рублей. Проводились проверки таких значимых программ, как переселение граждан из аварийного жилфонда, выдача субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, капитальный ремонт школ.

«Финансовый менеджмент в республике на очень высоком уровне, серьезных нарушений не выявлено. Мы проверили 42 млрд рублей, нарушений зафиксировано менее 1 процента. 70 процентов нарушений — это результат бухгалтерских ошибок методологического характера. Нецелевое использование средств — это единичные случаи», — подчеркнула Светлана Аристова.

Председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики сообщила, что за первое полугодие 2017 года в бюджет возвращено 37 процентов средств от выявленных нарушений. «Это значимый результат. Мы, используя все инструменты, восстанавливаем принцип возвратности бюджетных средств», — акцентировал Михаил Игнатьев.

Светлана Аристова сообщила, что в республике по третьему этапу программы переселения граждан из аварийного жилфонда будет предоставлено на 3 тыс. кв.м жилья больше запланированного. «Предоставлено жилье 859 семьям, а должно быть переселено 927 семей. Есть проблемы в ряде муниципалитетов: Канашском районе и г.Чебоксары, г.Алатырь и Ибресинском районе. Есть и финансовые нарушения», — обратила она внимание.

Так, администрацией г.Чебоксары заключены семь муниципальных контрактов на общую сумму 469,6 млн рублей на строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилфонда. При этом бюджетная эффективность составила лишь 13,5 млн рублей или 2,8%. Администрацией не обеспечено соблюдение принципов эффективности и результативности осуществления закупок, использования бюджетных средств, поскольку заказчик не исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема бюджетных средств. «При правильном подходе бюджет муниципалитета мог бы сэкономить еще более 10 млн рублей», — заметила Светлана Аристова.

Контрольно-счетной палатой установлено, что двумя подрядчиками, находящимися на упрощенной системе налогообложения и не являющимися плательщиками НДС, фактически выполнены работы, предусмотренные аукционной документацией, на меньшую стоимость, чем предъявлено к оплате.

Светлана Аристова сообщила, что в Ибресинском районе также выявлены процедурные нарушения при заключении контракта, а в Урмарском районе — один факт нецелевого использования бюджетных средств.

Глава Чувашии подчеркнул, что итоги проверочных мероприятий необходимо оценивать комплексно и объективно. «Если допущены нарушения должностными лицами, то они должны быть привлечены к ответственности. Нельзя допускать и ситуацию, когда отдельные жители, проживающие в неаварийном жилье, хотят, используя государственную программу, получить новые квартиры», — отметил Михаил Игнатьев.

Светлана Аристова рассказала о планах КСП Чувашской Республики на второе полугодие 2017 года. Особое внимание будет уделено реализации проекта «Этническая Чувашия», мониторингу реализации майских указов Президента РФ, будет продолжен мониторинг программы капитального ремонта школ и больниц.

«Нам важно знать, как выполняются индикативные показатели государственных программ», — сказал Глава Чувашии, подводя итоги встречи, и пожелал председателю Контрольно-счетной палаты дальнейшей результативной работы.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики