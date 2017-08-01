СВЕТЛАНА ЕНИЛИНА, заместитель председателя Кабинета Министров — министр финансов Чувашии:

«С учетом уточнения объем бюджетных инвестиций в текущем году составит 5,6 млрд рублей. Значительное увеличение предусматривается в части бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, в том числе по отраслям: на образование — более 11 млн рублей; на здравоохранение — более 16 млн рублей, на жилищное строительство — порядка 924 млн рублей и на сельское хозяйство — около 2 млн рублей. За счет бюджетных инвестиций начнется строительство 2 средних общеобразовательных школ в микрорайонах «Садовый» и «Новый город», 1 садика на 160 мест в микрорайоне «Новый город», а также станции обезжелезивания в составе системы водоснабжения в селе Порецкое».