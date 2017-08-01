Уборочная в чрезвычайных условиях

И ПОПЫТКИ ПРИПИСОК НА «ПОДНЯТОЙ» ЦЕЛИНЕ

Михаил Игнатьев издал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории республики в связи с опасным явлением — переувлажнением почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур.

Комментируя ситуацию на состоявшемся в минувшую пятницу в Яльчиках выездном заседании Правительственной комиссии по вопросам АПК и коллегии Минсельхоза Чувашии, Глава республики напомнил, что из-за низких температур и обильных осадков сев яровых культур нынче начался на две недели позже обычного, что, естественно, сдвинуло сроки созревания зерна и заготовки кормов. Это создает вероятность недобора урожая зерновых, картофеля и овощей.

Как отметил Михаил Игнатьев, если нынешние условия наложатся кое-где еще и на бесхозяйственность, ждать придется только плачевных финансовых результатов. Насмарку пойдет наработанное в предыдущие годы, которые складывались вполне благоприятно. Надо вовремя внять советам специалистов и просто опытных аграриев — аксакалов, как действовать в таких условиях. Необходимо, прежде всего, провести ревизию сушильного хозяйства. На уровне муниципальных образований должны быть подготовлены расчеты и предложения с комплексной оценкой каждого поля для последующего возмещения материального ущерба и минимизации рисков.

1,3 млрд рублей государственной поддержки направлено в АПК Чувашии в первом полугодии

Предстоящая уборочная стала одним из главных вопросов повестки. Но сначала были обсуждены итоги минувшего первого полугодия в АПК. По докладу вице-премьера, министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, индекс производства продукции АПК в январе — июне составил 101,5%. На полтора процента упало производство скота и птицы в живом весе. Самое заметное падение в Шумерлинском районе. Зато индекс в молочной отрасли республики составил 101,8%. Хотя в Козловском районе — спад на 28%. В то же время в регионе на 36% увеличилась чистая прибыль и на 6% — рентабельность.

В этом году на 1,4% расширились площади под зерновыми и зернобобовыми культурами, тогда как по остальным плановые показатели не выполнены, «в иных муниципалитетах называют цифры наобум. Нередко ликвидируются фермерские хозяйства, их земли выпадают из статистики, хотя они продолжают нелегально работать», — констатировал министр.

Особо жесткой критике Сергей Артамонов подверг продолжающуюся практику приписок освоенных земель. В прошлом году, по данным муниципалитетов, было введено в оборот 28 тыс. гектаров заброшенных площадей при плане 22 тыс. гектаров. «Никто не просил называть больше, а когда стали выяснять, всплыли приписки, — сказал министр. — Вывод такой, что никто толком не занимается данной важнейшей проблемой, все на самотеке». В Ядринском районе, по отчету, введено 2 тыс. гектаров, значит, посевная площадь должна увеличиться, а она сократилась на 4,5 тыс. гектаров. В Аликовском районе — на 1,5 тыс. при якобы введенных 2,8 тыс. гектаров. На нынешний год по республике запланировано ввести в оборот 24 тыс. гектаров. Сегодня же введено менее одной тысячи, лишь 500 гектаров засеяно. Приходится сомневаться, что план будет выполнен. Надо работать и на действующих площадях. Тут многое будет зависеть от наличия техники, однако машинный парк в ряде районов обновляется плохо. Минсельхоз объявил о приеме заявок на приобретение зерноуборочных комбайнов, но поступила всего одна заявка, сказал министр. Хотя нагрузка на каждый комбайн нынче предстоит около 400 гектаров, что выше, чем в среднем по стране.

На заседании были отданы поручения Чувашхлебопродукту и Продовольственному фонду Чувашской Республики еще раз проверить готовность складских помещений и сушильного оборудования. «Закупка зерна нового урожая в первоочередном порядке должна осуществляться у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Казенные учреждения не должны работать по принципу получения прибыли любой ценой, они созданы для поддержки сельского хозяйства», — сказал Михаил Игнатьев.

Это особенно важно при нынешнем уровне государственной поддержки АПК республики, которая в этом году составит 2,3 млрд рублей, заметно выше прошлогодней, сообщила заместитель министра сельского хозяйства Марина Загребаева. На 1 июля направлено уже 1,3 млрд рублей субсидий, предельные объемы финансирования освоены полностью.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Нынешняя хлебная страда запаздывает на две недели.