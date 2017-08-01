Победы у Виктории еще впереди

На завершившемся в Боснии и Герцеговине первенстве Европы по вольной борьбе среди кадеток спортсменка из Чувашии Виктория Александрова завоевала серебряную медаль.

На пути к финалу воспитанница Канашской ДЮСШ имени Владимира Воронкова уверенно победила соперниц из Германии (6:0) и Беларуси (6:2). Однако в решающей схватке в весовой категории до 43 кг Виктория уступила представительнице Румынии Роксане Александре Тиф. И, как и в прошлом году, стала серебряным призером первенства Европы. Всего же на этом турнире сборная России завоевала три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду.