Полицейские установили местонахождение без вести пропавших 11 лет назад Ильи Жирнова и Киры Черкасовой, машину с их телами подняли со дна Волги.

Легковушка с 25-летним Ильей и 22-летней Кирой исчезла 7 декабря 2006 года. В тот день их видели последний раз — они отъезжали от места работы девушки на автомобиле ВАЗ-21099, принадлежащем отцу молодого человека.

По факту исчезновения молодых людей было возбуждено уголовное дело, но позже приостановлено, поскольку установить местонахождение пропавших не удалось. Хотя на их поиски были брошены все силы МВД республики, подключена общественность, фотографии молодых людей разместили в СМИ, в общественных местах, а водоемы, в том числе и река Волга, обследовали водолазы. Но все было тщетно.

А 25 июля этого года вблизи пляжа напротив улицы Афанасьева в Чебоксарах местный житель, увлекающийся подводной охотой, обнаружил на дне реки машину. По регистрационному номеру специалисты установили, что это та самая «99-я», пропавшая 11 лет назад. В салоне машины, поднятой со дна реки, обнаружили тела двух человек, а также паспорт и водительское удостоверение на имя молодого человека, свидетельство о госрегистрации авто.

Сейчас расследование уголовного дела возобновлено, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Следствием рассматриваются различные версии, в том числе гибель молодых людей в результате несчастного случая.

Фото cap.ru: Машину на дне Волги обнаружил любитель подводной охоты.