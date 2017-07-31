273 многоквартирных дома будут отремонтированы в 2017 году в рамках программы капитального ремонта общего имущества

Тема реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, была поднята 31 июля на еженедельной планерке Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров, руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств и муниципалитетов.

И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Максим Иванов сообщил, что в рамках краткосрочного плана на 2017 год предусмотрено проведение капитального ремонта общего имущества в 273 многоквартирных домах общей площадью 765,84 тыс. кв. м, в которых проживают 33 тыс. граждан.

В соответствии с новыми правилами порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту, региональным оператором ведется процедура конкурсного отбора подрядных организаций на разработку проектно-сметной документации и на выполнение работ по капитальному ремонту. Также в соответствии с изменениями в законодательстве проектно-сметная документация на капитальный ремонт проходит оценку достоверности сметной стоимости в Центре экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики.

На сегодняшний день объявлено 97 аукционов, состоялось 27 аукционов. С шестью подрядными организациями заключено 9 договоров на выполнение работ по капитальному ремонту в 19 многоквартирных домах. «Работы по капитальному ремонту ведутся в 5 многоквартирных домах, остальные объекты проходят конкурсные процедуры, в ближайшее время будут заключены оставшиеся договора», – доложил и.о. министра. Он пояснил, что вся проектно-сметная документация по капитальному ремонту проходит государственную экспертизу, в виду чего затянулись сроки проведения торгов.

Было отмечено, что в 2017 году наметилась тенденция к увеличению собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Генеральный директор некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Олимпиада Епифанова сообщила, что за семь месяцев 2017 года жителям республики начислено 544,9 млн рублей, собрано 506 млн рублей, собираемость составила 93%. «Общая просроченная задолженность собственников по уплате взносов за капремонт составляет 490 млн рублей. Не имеется поступлений по 37 тысячам лицевых счетов», – заключила она.

Глава республики Михаил Игнатьев выступил с критикой в адрес министерства и регионального оператора – Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов – за затягивание сроков проведения капитального ремонта в жилых домах. Он обратил внимание, что жители, которые добросовестно платят взносы в Фонд, должны быть уверены, что ремонт в их многоквартирном доме будет проведен в соответствии с утвержденным планом, качественно и в срок. Михаил Игнатьев поручил ответственным должностным лицам эффективнее планировать и организовывать свою работу, учитывая, что многие виды ремонтных работ необходимо проводить до начала отопительного сезона. «Мы уже не первый год занимаемся капитальным ремонтом, раньше проводили его за счет республиканского бюджета, также готовили проектно-сметную документацию, проводили экспертизу. Какими бы ни были новые схемы выбора подрядчика на проведение работ по капитальному ремонту, мы должны справляться», – заметил он.

Глава Чувашии также обратил внимание на необходимость повышения эффективности работы по сокращению долгов населения. Он особо отметил, что ко всем участникам реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах будут предъявляться взыскательные требования. Соответствующие меры наказания будут применяться как к должностным лицам, затягивающим проведение конкурсных процедур, так и подрядчикам, срывающим сроки проведения ремонтных работ. «Финансовые средства собраны населением, мы отвечаем за каждый рубль», – подчеркнул руководитель региона.

О реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Новочебоксарске и Чебоксарах рассказали главы администраций муниципальных образований.

В Чебоксарах завершены краткосрочные программы капитального ремонта 2016 и 2017 годов. В 2017 году запланировано провести ремонт в 128 многоквартирных домах на сумму 679 млн рублей. Улучшат условия проживания более 30 тыс. чебоксарцев. Планируется также произвести замену лифтов еще в 17 многоквартирных домах.

В Новочебоксарске на 2017 год запланирован капитальный ремонт в 29 домах общей площадью 114 тыс. кв. м, в которых проживает более 6 тыс. человек. На эти цели выделено 148 млн рублей.

Михаил Игнатьев поручил Минстрою Чувашии с учетом предложений муниципальных образований в кратчайшие сроки актуализировать республиканский краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год и представить проект на рассмотрение на ближайшем заседании Кабинета Министров Чувашской Республики.

На совещании Михаил Игнатьев также поинтересовался, как обстоят дела с устранением аварийных ситуаций, произошедших за последние недели в жилых домах в Чебоксарах и Канаше.

И.о. министра Максим Иванов сообщил, что угрозы для жильцов многоквартирного дома в Канаше в настоящее время нет, несущие конструкции не затронуты, смещение межкомнатных перегородок произошло вследствие подмыва оснований кирпичных столбов и их проседания. Большинство жителей уже вернулись в свои квартиры, работы по восстановлению водоснабжения завершены. Управляющая компания приступила к демонтажу перегородок в трех квартирах. В течение полутора недель оставшиеся жильцы смогут заехать обратно. По результатам всех обследований и экспертиз на объекте будет получено итоговое заключение. После чего НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» сможет приступить к капитальному ремонту жилого дома.

Ремонтные работы будут произведены и в многоквартирном доме по ул. Грасиса в Чебоксарах. Торцевую часть здания, на которой произошло обрушение облицовочной кирпичной кладки, планируют утеплить и полностью переложить фасадную кладку, несущие стены затрагиваться не будут.

Отметим, всего за 2014–2016 годы в Чувашии в рамках реализации краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отремонтировано 816 многоквартирных домов. Общий объем финансирования краткосрочных планов за 2014–2016 годы составил 917,76 млн рублей. Отремонтировано более 1,6 тыс. кв. м жилья, условия проживания улучшили свыше 80 тыс. человек.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики