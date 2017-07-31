Чувашия готова к проведению чемпионата России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут на базе регионального Центра развития маунтинбайка на этой неделе, с 1 по 6 августа.

По вопросу готовности региона к проведению крупного спортивного форума на еженедельной планёрке у Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева сегодня выступил министр физической культуры и спорта Сергей Шелтуков.

Глава спортивного ведомства сообщил, что уже начали прибывать представители национальной федерации тяжёлой атлетики, спортсмены, тренеры, судьи. Всего ожидается прибытие 225 спортсменов из более 40 регионов страны, а также 60 тренеров и представителей команд. Обслуживать турнир будут 50 судей. Выступления спортсменов будут проходить в спортивном зале регионального Центра развития маунтинбайка. На спортивном объекте завершены подготовительные работы – установлен помост, подготовлены 9 разминочных площадок для спортсменов, зоны для зрителей, СМИ.

В турнире ожидается участие сильнейших российских атлетов – чемпионов мира, Европы, медалистов Олимпийских игр. В течение недели они разыграют 15 комплектов наград: в восьми весовых категориях среди мужчин и семи – среди женщин. По итогам отборочных соревнований выступить на чемпионате России получили право четыре спортсмена Чувашии: Яна Мохина (48 кг), Ирина Баймулкина (53 кг), Наталья Хлёсткина (58 кг) и Анатолий Иноходов (56 кг).

Соревнования начнутся 1 августа с 13:00. На 17:30 назначена торжественная церемония открытия турнира. Почётными гостями соревнования станут президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов, главные тренеры мужской и женской сборных команд России Олег Писаревский и Николай Колесников. В рамках чемпионата состоится заседание Исполнительного комитета Федерации тяжёлой атлетики России.

Сергей Шелтуков в своём выступлении также отметил, что чемпионат России по тяжёлой атлетике проводится в Чувашии впервые. Ранее регион неоднократно принимал чемпионаты Приволжского федерального округа, а также розыгрыши Кубка России среди женщин, получившие положительные отклики от участников и гостей соревнований. Ежегодно на территории республики проводятся более 60 крупных всероссийских соревнований.

Михаил Игнатьев поручил продолжить активную работу по привлечению в регион соревнований российского уровня. По мнению главы региона, проведение крупных всероссийских и международных турниров дает мощный импульс развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни граждан, приносит экономическую выгоду.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики