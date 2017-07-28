На берегу Волги состоится ежегодный слет радиолюбителей Чувашии

29-30 июля на берегу реки Волга на базе отдыха «Буревестник» состоится традиционный слет радиолюбителей Чувашии.

Мероприятие проводится с целью обмена опытом, пропаганды радиоспорта, здорового образа жизни. В рамках слета состоятся соревнования по радиоспорту, тренинги, культурная программа. Участникам желательно иметь при себе переносные радиостанции (так называемые «болтушки»).

Организованный выезд к месту проведения — 29 июля в 8 часов утра от регионального отделения ДОСААФ России Чувашской Республики (г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 6), либо индивидуально. Координация и решение организационных и текущих вопросов производится через председателя радиоспорта Чувашии Албутова Валериана Георгиевича по тел. 8-903-357-65-24.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики