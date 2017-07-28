Спортсменка Чувашии Анастасия Мамлина – бронзовый призёр Сурдлимпийских игр в метании копья

27 июля легкоатлетка Чувашии, воспитанница чебоксарской спортивно-адаптивной школы Анастасия Мамлина завершила свое выступление на XXIII летних Сурдлимпийских играх, завоевав «бронзу» в метании копья.

Анастасия Мамлина не в первый раз принимает участие в Сурдлимийских играх, однако их призёром стала впервые. Она принимала участие в предыдущих летних играх 2013 года. Тогда Анастасия стала пятой в толкании ядра и восьмой – в метании копья.

В этом же году подопечная Анатолия Прохорова вновь получила право представлять Россию в двух легкоатлетических дисциплинах. Напомним, что ее первое выступление – в секторе толкания ядра, состоялось 26 июля. Тогда она показала пятый результат (13.68 м).

Более успешной для неё оказалась борьба в секторе метания копья. Её результат – 45 м 68 см. Он позволил спортсменке подняться на третью ступень пьедестала почёта. На позицию выше взошла представительница Тайвани Ан-Йи Шу (46.80 м), лидером стала хорватка Лаура Стефаник (49.20 м).

Сурдлимпиада продолжится до 30 июля. Сборная команда Российской Федерации на ней представлена 334 атлетами. Им предстоит оспаривать 216 комплектов медалей среди более четырёх тысяч сильнейших атлетов с нарушением слуха из 109 стран мира. Соревнования проходят в следующих видах дисциплин: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба, греко-римская борьба, велоспорт на шоссе, маунтинбайк, гандбол, гольф, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.

Справочно: Сурдлимпийские игры – международные спортивные соревнования инвалидов по слуху, которые проводятся с 1924 года под эгидой Международного комитета спорта глухих (ICSD), обособленно от Паралимпийских игр. Их раздельное проведение обусловлено тем, что соревнования среди глухих спортсменов проводятся в полном соответствии с правилами международных федераций по видам спорта (FIFA, FIVB, FILA и др.). Главный критерий для участия в Сурдлимпийских играх – потеря слуха не менее 55 децибел на лучшее ухо.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики